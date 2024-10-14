Прогноз погоды в Украине на понедельник, 14 октября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди на остановке зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 14 октября, сообщили синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории Украины, кроме юга, пройдут умеренные дожди. Днем в Волынской, Ровенской, северных и восточных областях небольшие дожди. На остальной территории без осадков.

Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 14 октября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Западный, а в восточных областях юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако ночью в восточных, а днем в западных, Житомирской и Винницкой областях его порывы будут местами достигать 15–20 м/с.

Температура ночью +3...+8 °С. Днем будет +8...+13 °С. В южной части страны ночью +7...+12 °С, а днем +14...+19 °С. На высокогорье Карпат ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью от +4 °С до -1 °С, днем +2...+7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Скорость западного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +3...+8 °С, а днем потеплеет до +8...+13 °С. В столице ночью будет около +6...+8 °С, а днем +10...+12 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине"

Ночью в восточных, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы ветра составят 15–20 м/с (I уровень опасности — желтый).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Вряд ли будут осадки разве что днем на юге и в центре Украины.

В южной части Украины и в центральных областях будет тепло, +12...+18 °С, на остальной территории +9...+13 °С.

В Киеве понедельник, 13 октября, будет ветреным, облачным, холодным и временами дождливым. Максимальная температура воздуха будет составлять +11 °С.

Напомним, в Белом доме сообщили, что в результате урагана "Милтон" штат Флорида понес убытки на сумму не менее 50 миллиардов долларов. Более трех миллионов человек остались без электроэнергии. По меньшей мере 16 человек погибли.

Также мы сообщали, что в Украине в понедельник, 14 октября, будет прохладно и дождливо. В Карпатах даже ожидаются морозы.