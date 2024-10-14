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Мокрий сніг і морози — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

14 жовтня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 14 жовтня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди на зупинці взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 14 жовтня, повідомили синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Уночі по всій території України, крім півдня, пройдуть помірні дощі. Удень у Волинській, Рівненській, північних і східних областях невеликі дощі. На решті території без опадів.

Про це в неділю, 13 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні 14 жовтня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Західний, а у східних областях південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак уночі у східних, а вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях його пориви подекуди сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі +3...+8 °С. Удень буде +8...+13 °С. У південній частині країни вночі +7...+12 °С, а вдень +14...+19 °С. На високогір'ї Карпат уночі невеликий мокрий сніг, удень без опадів, температура вночі від +4 °С до -1 °С, удень +2...+7 °С. 

Карта температур в Україні на 14 жовтня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно із проясненнями, уночі помірний, удень невеликий дощ. Швидкість західного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +3...+8 °С, а вдень потеплішає до +8...+13 °С. У столиці вночі буде +6...+8 °С, а вдень +10...+12 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Небезпечні метеорологічні явища 14 жовтня
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні"

Уночі у східних, удень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви вітру сягнуть 15–20 м/с (І рівень небезпечності — жовтий). 

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок в Україні переважатиме волога погода, з періодичними дощами. Навряд чи будуть опади хіба що вдень на півдні та в центрі України.

У південній частині України та в центральних областях буде тепло, +12...+18 °С, на решті території +9...+13 °С.

У Києві понеділок, 13 жовтня, буде вітряним, хмарним, холодним і часом дощовим. Максимальна температура повітря становитиме +11 °С.

Нагадаємо, у Білому домі повідомили, що внаслідок урагану "Мілтон" штат Флорида зазнав збитків на суму щонайменше 50 мільярдів доларів. Більш ніж три мільйони людей залишилися без електроенергії. Щонайменше 16 людей загинули.

Також ми повідомляли, що в Україні в понеділок, 14 жовтня, буде прохолодно й дощитиме. У Карпатах навіть очікуються морози.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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