Погода сегодня 20 января в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди переходят улицу в тумане. Иллюстративное фото: Reuters

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 20 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью и утром в северной части местами туман. В Карпатах на дорогах местами гололедица.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +1...-4 °С, днем будет +2...+7 °С, в юго-западной части до +10 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 20 января ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По области ночью и утром местами туман. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +1...-4 °С, днем +2...+7 °С.

На территории Киевской области 20 января ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По области ночью и утром местами туман. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит +1...-4 °С, днем +2...+7 °С.

Тем временем в Киеве ночью 0...-2 °С, днем +3...+5 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко сообщила украинцам, что впереди на следующей неделе нас ждет потепление. По предварительному прогнозу, 30 января в Украине ожидается температура +10...+15 °С, в Киеве тоже +15 °С, а на юго-западе даже до +20 °С. Лишь в восточных областях будет где-то +5...+9 °С.

Карта прогноза температуры воздуха на 30 января. Фото: скриншот

Напомним, что в эту неделю, в период с 20 по 27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков минимальная.

Также мы писали, что погода в Харькове и Харьковской области сегодня, 20 января, тоже будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.