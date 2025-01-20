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Місцями туман та ожеледиця — прогноз погоди на сьогодні

20 січня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні 20 січня в Україні - Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди переходять вулицю в тумані. Ілюстративне фото: Reuters
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 20 січня, повідомили синоптики. Цього дня буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Вночі та вранці у північній частині місцями туман. В Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це у неділю, 19 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +1...-4 °С, вдень буде +2...+7 °С, у південно-західній частині до +10 °С.

Місцями туман та ожеледиця — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 20 січня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +1...-4 °С, вдень +2...+7 °С.

Тим часом у Києві вночі 0...-2 °С, вдень +3...+5 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко повідомила українцям, що попереду наступного тижня нас чекає потепління. За попереднім прогнозом, 30 січня в Україні очікується температура +10...+15 °С, у Києві теж +15 °С, а на південному заході навіть до +20 °С. Лише в східних областях буде десь +5...+9 °С.

Місцями туман та ожеледиця — прогноз погоди на сьогодні - фото 3
Карта прогнозу температури повітря на 30 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цього тижня, у період від 20 по 27 січня, в Україні буде переважно хмарна із проясненнями погода. Ймовірність опадів є мінімальною.

Також ми писали, що погода в Харкові та Харківській області сьогодні, 20 січня, теж буде хмарною із проясненнями. Істотних опадів не очікується.

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