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Местами осадки, местами потепление — какой прогноз погоды завтра

18 декабря 2024 20:16
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 19 декабря от Укргидрометцентра и Натальи Диденко.
Женщины любуются птицами зимой. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в четверг, 19 декабря, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях пройдут мокрый снег и дождь, но в целом по стране без осадков. Максимальная температура воздуха составит +11 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в среду, 18 декабря.

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Погода в Украине 19 декабря

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром 19 декабря туман покроет южные области и Карпаты. На северо-востоке страны возможна гололедица на дорогах.

Ветер прогнозируется преимущественно юго-западный и южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять +3...-2 °С, днем — +2...7 °С.

А вот в западных, южных областях и в Крыму будет теплее. Там днем температура поднимется до +6…+11 °С. На востоке страны ночью столбики термометров будут фиксировать -1...-6 °С, днем около 0 °С.

Погода в Киевской области 19 декабря

В столичном регионе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предполагается.

Ветер юго-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3...-2 °С,
днем — +4 ... +7 °С.

В Киеве в ночные часы ожидается около 0 °С, а днем — +5…+7 °С.

Прогноз погоды на 19 декабря в Украине от Наталки Диденко

Местами осадки, местами потепления — какой прогноз погоды завтра - фото 2
Карта погоды от Натальи Диденко. Фото: Наталья Диденко

В четверг, 19 декабря, по данным синоптика, в большинстве регионов Украины ожидают ночные заморозки — температура воздуха опустится до -7 °C. Также прогнозируется мокрый снег.

По словам Диденко, в восточных областях Украины, в частности, на Полтавщине, Черниговщине, Сумщине, Запорожье и Днепропетровщине, завтра ночью -3...-7 °C. На остальной территории Украины в ночные часы -1...+3 °C.

В течение дня температура воздуха будет следующей:

  • на востоке +1...+3 °C,
  • на севере +3...+6 °C,
  • в центре +3...+7 °C,
  • на западе +5...+10 °C,
  • на юге +6...+11 °C,
  • в Запорожье +4...+5 °C.

"Ветер будет переходить с северо-западного в юго-западный, все еще порывистый, активный. Осадки — снег с переходом в мокрый снег, а днем и дождь — возможны только на востоке и северо-востоке Украины", — отметила синоптик.

В Киеве ночью 19 декабря, как утверждает Диденко, предполагается 0...+2 °C, завтра днем +4...+6 °C. Осадки не ожидаются, но синоптик прогнозирует порывистый юго-западный ветер.

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