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Місцями опади, місцями потепління — який прогноз погоди на завтра

18 грудня 2024 20:16
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 19 грудня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко
Жінки милуються птахами взимку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у четвер, 19 грудня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областей пройдуть мокрий сніг та дощ, але загалом по країні без опадів. Максимальна температура повітря сягне +11 °C. 

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у середу, 18 грудня.

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Погода в Україні 19 грудня

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру. Фото: Укргідрометцентр

Вночі та вранці 19 грудня туман накриє південні області та Карпати. На північному сході країни можлива ожеледиця на дорогах.

Вітер прогнозується переважно південно-західний та південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3...-2 °С, вдень — +2... 7 °С.

А от у західних, південних областях та в Криму буде тепліше. Там вдень температура підніметься до +6…+11 °С. На сході країни вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть -1... -6 °С, вдень — близько 0 °С.

Погода на Київщині 19 грудня

У столичному регіоні завтра також очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається.

Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря уночі становитиме +3... -2 °С,
вдень — +4…+7 °С.

У Києві вночі очікується близько 0 °С, а вдень — +5…+7 °С.

Прогноз погоди на 19 грудня в Україні від Наталки Діденко

Місцями опади, місцями потепління — який прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта погоди від Наталки Діденко. Фото: Наталка Діденко

У четвер, 19 грудня, за даними синоптикині, у більшості регіонів України очікують нічні заморозки — температура повітря опуститься до -7 °C. Також прогнозується мокрий сніг.

За словами Діденко, у східних областях України, зокрема на Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, завтра вночі -3...-7 °C. На решті території України у нічні години — -1...+3 °C.

Упродовж дня температура повітря, попередньо, буде такою:

  • на сході +1...+3 °C,
  • на півночі +3...+6 °C,
  • у центрі +3...+7 °C,
  • на заході +5...+10 °C,
  • на півдні +6...+11 °C, 
  • на Запоріжжі +4...+5 °C.

"Вітер переходитиме з північно-західного на південно-західний, все ще рвучкий, активний. Опади — сніг з переходом у мокрий сніг, а вдень і дощ — імовірні лише на сході та північному сході України", — зазначила синоптикиня.

У Києві вночі 19 грудня, як стверджує Діденко, передбачається 0...+2 °C, завтра вдень +4...+6 °C. Опади не очікуються, але синоптикиня прогнозує поривчастий південно-західний вітер.

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