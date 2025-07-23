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Переменная облачность и дожди — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 22:23
Прогноз погоды на завтра 24 июля — где будут дожди и грозы
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В среду, 24 июля, в Украине ожидается переменная облачность и теплая погода. В некоторых регионах возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщают Наталка Диденко и Укргидрометцентр.

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Погода на 24 июля от Укргидрометцентра

По прогнозам синоптиков, 24 июля большую часть территории Украины охватит теплая и преимущественно спокойная погода без осадков. Ветер преимущественно с северо-запада, со скоростью 5-10 м/с.

В то же время в северных и западных областях ожидается несколько прохладнее воздух из-за влияния северо-западного потока.

В западных и северных регионах ночная температура составит +12...+17 °С, днем воздух прогреется до +23...+28 °С.

В центральных, восточных и южных областях ночные температуры будут колебаться в пределах +16...+21 °С, а днем столбики термометров будут достигать +28...+33 °С.

Погода 24 липня - Укргідрометцентр
Прогноз погоды от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды на 24 июля от Наталки Диденко

Синоптик предупреждает жителей некоторых регионов о возможных кратковременных дождях с грозами. Осадки ожидаются на Сумщине, местами в Тернопольской, Хмельницкой областях, а вечером — и на Львовщине.

На востоке возможны штормовые порывы северо-западного ветра. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+29 °С, в центре и на востоке - до +32 °С, а на юге — до +34 °С. В Киеве завтра сухо, воздух прогреется до +27...+29 °С.

Погода 24 липня від Наталки Діденко
Прогноз погоды от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве непогода наделала бе ды и привела к травмированию пяти человек.

А также мы рассказывали, когда ждать магнитные бури в июле.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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