Прогноз погоди на завтра 24 липня — де будуть дощі та грози

Мінлива хмарність і локальні дощі — прогноз погоди на завтра
У середу, 24 липня, в Україні очікується мінлива хмарність та тепла погода. У деяких регіонах можливі локальні короткочасні дощі та грози.
Про це повідомляють Наталка Діденко та Укргідрометцентр.
Погода на 24 липня від Укргідрометцентру
За прогнозами синоптиків, 24 липня більшу частину території України охопить тепла та переважно спокійна погода без опадів. Вітер переважно з північного заходу, зі швидкістю 5–10 м/с.
Водночас у північних і західних областях очікується дещо прохолодніше повітря через вплив північно-західного потоку.
У західних і північних регіонах нічна температура становитиме +12...+17 °С, вдень повітря прогріється до +23...+28 °С.
У центральних, східних та південних областях нічні температури коливатимуться в межах +16...+21 °С, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть +28...+33 °С.
Прогноз погоди на 24 липня від Наталки Діденко
Синоптик попереджає мешканців деяких регіонів про можливі короткочасні дощі з грозами. Опади очікуються на Сумщині, місцями в Тернопільській, Хмельницькій областях, а ввечері — й на Львівщині.
На сході можливі штормові пориви північно-західного вітру. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +25...+29 °С, у центрі та на сході — до +32 °С, а на півдні — до +34 °С. У Києві завтра сухо, повітря прогріється до +27...+29 °С.
Нагадаємо, у Києві негода наробила лиха та призвела до травмування п'яти людей.
А також ми розповідали, коли чекати магнітні бурі у липні.
Читайте Новини.LIVE!