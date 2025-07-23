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Головна Метео Мінлива хмарність і локальні дощі — прогноз погоди на завтра

Мінлива хмарність і локальні дощі — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 22:23
Прогноз погоди на завтра 24 липня — де будуть дощі та грози
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У середу, 24 липня, в Україні очікується мінлива хмарність та тепла погода. У деяких регіонах можливі локальні короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляють Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

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Погода на 24 липня від Укргідрометцентру

За прогнозами синоптиків, 24 липня більшу частину території України охопить тепла та переважно спокійна погода без опадів. Вітер переважно з північного заходу, зі швидкістю 5–10 м/с.

Водночас у північних і західних областях очікується дещо прохолодніше повітря через вплив північно-західного потоку. 

У західних і північних регіонах нічна температура становитиме +12...+17 °С, вдень повітря прогріється до +23...+28 °С.

У центральних, східних та південних областях нічні температури коливатимуться в межах +16...+21 °С, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть +28...+33 °С.

Погода 24 липня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди на 24 липня від Наталки Діденко

Синоптик попереджає мешканців деяких регіонів про можливі короткочасні дощі з грозами. Опади очікуються на Сумщині, місцями в Тернопільській, Хмельницькій областях, а ввечері — й на Львівщині.

На сході можливі штормові пориви північно-західного вітру. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +25...+29 °С, у центрі та на сході — до +32 °С, а на півдні — до +34 °С. У Києві завтра сухо, повітря прогріється до +27...+29 °С.

Погода 24 липня від Наталки Діденко
Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві негода наробила лиха та призвела до травмування п'яти людей.

А також ми розповідали, коли чекати магнітні бурі у липні.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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