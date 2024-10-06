Метеозависимым грозит опасность из-за мощной магнитной бури 6 октября

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

В воскресенье, 6 октября, на Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3. Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 октября

В группе особого риска находятся пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. В этот день следует уделить особое внимание своему здоровью.

По возможности следует ограничить физическую нагрузку и не нарушать режим сна. Желательно находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости.

Кроме того, магнитная буря такой силы может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

За последние 24 часа солнечная активность находилась на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М1,2.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,2 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Есть возможность солнечного радиационного шторма.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет на уровне незначительного до сильного шторма. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 6 октября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 50%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 35%

Количество солнечных пятен — 91

Напомним, в октябре прогнозируют частые сильные магнитные бури. Специалисты показали календарь, когда ждать мощных геомагнитных колебаний.

Между тем, погода тоже будет неблагоприятной для жителей нескольких регионов — там будет похолодание и дожди.