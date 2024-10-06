Метеозалежним загрожує небезпека через потужну магнітну бурю 6 жовтня

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

У неділю, 6 жовтня, на Землі очікується сильна магнітна буря рівня G3. Магнітна буря такої сили може вплинути на здоров'я всіх людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 жовтня

У групі особливого ризику перебувають літні, метеозалежні та люди із серцево-судинними захворюваннями та порушеннями мозкового кровообігу. У цей день слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю.

По можливості варто обмежити фізичне навантаження та не порушувати режим сну. Бажано більше перебувати на свіжому повітрі та вживати достатню кількість рідини.

Окрім того, магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,2.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Є можливість сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде на рівні від незначного до сильного шторму. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 6 жовтня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 35%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 50%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 35%

Кількість сонячних плям — 91

Нагадаємо, у жовтні прогнозують часті сильні магнітні бурі. Фахівці показали календар, коли чекати на потужні геомагнітні коливання.

Тим часом погода теж буде несприятливою для мешканців кількох регіонів — там буде похолодання та дощі.