Магнитные бури 31 декабря — прогноз для метеозависимых на сегодня

Головная боль у женщины из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

На земле во вторник, 31 декабря, ожидается умеренная магнитная буря уровня G2. Она может влиять на здоровье метеозависимых людей и быть причиной сбоев в работе энергосистем.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 31 декабря

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 17 вспышек класса М и две вспышки класса Х, самая большая из которых Х1,5.

Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки встречаются не часто. Если они направлены на Землю, такие вспышки и связанные с ними КВМ могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. Вспышки X-класса могут повлечь за собой серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 31 декабря

Возможность малого геомагнитного шторма — 35%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 50%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 80%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%

Количество солнечных пятен — 95.

Мужчина страдает головной болью. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Магнитная буря такого уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот несколько негативных воздействий:

головные боли и головокружение: у чувствительных людей во время магнитных бурь могут возникать головные боли или ощущение головокружения, что связано с изменениями электромагнитного поля.

колебания артериального давление: у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможно повышение или снижение АД.

ухудшение качества сна: магнитные бури могут влиять на выработку мелатонина, что может вызвать бессонницу или беспокойный сон.

психоэмоциональное состояние: люди могут испытывать повышенную тревожность, раздражительность или общую усталость.

обострение хронических заболеваний: в периоды магнитных бурь у людей с хроническими болезнями (например, мигрень, гипертония, аритмия) могут возникать обострения.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на здоровье

Во время магнитных бурь важно соблюдать несколько советов по снижению рисков. Вот некоторые из них:

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

ограничьте физическую и эмоциональную нагрузку;

найдите время для отдыха и восстановления;

проведите время на свежем воздухе;

следите за здоровым режимом сна;

минимизируйте стрессовые ситуации.

Напомним, специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на январь 2025 года. Следует ожидать опасных вспышек на Солнце, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

А ранее было опубликовано новое фото, полученное NASA по космическому телескопу Габбл. Оно показывает космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.