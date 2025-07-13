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Метеозависимым приготовиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 13:23
Магнитные бури 13 июля - какой будет солнечная активность
Женщина жалуется на головную боль. Фото: Freepik

В воскресенье, 13 июля, магнитосфера Земли будет оставаться в возбужденном состоянии, однако существенных магнитных бурь не прогнозируется. По данным специалистов, геомагнитное поле будет колебаться в пределах от спокойного до уровня незначительного шторма.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 13 июля

Солнечная активность в течение последних 24 часов оставалась на низком уровне. За сутки на Солнце зафиксировали 10 вспышек класса C — это самый слабый тип, который почти не влияет на состояние околоземного пространства и здоровье людей.

В то же время в воскресенье вероятность вспышки класса M, которая уже может иметь влияние на радиосвязь и спутниковую технику, оценивается в 50%. Вероятность еще более мощной вспышки класса X — 5%. На солнечном диске сейчас насчитывается 25 пятен, что также свидетельствует об умеренной активности нашей звезды.

Прогноз на 13 июля выглядит так:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность вспышки класса М — 50%
  • Вероятность вспышки класса Х — 5%

Медики напоминают, что магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, в частности вызвать головную боль, усталость или обострение хронических заболеваний. Особенно внимательными в такие дни стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку повышается риск инфарктов и инсультов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 13 июля в Украине будет жарко. В некоторых регионах ожидаются неблагоприятные погодные условия: град, дожди и шквалы.

Также мы сообщали, что Одессу днем 13 июля накроет жара. Столбики термометров поднимутся до +33 °С.

погода Солнце магнитные бури прогноз погоды метеозависимость
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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