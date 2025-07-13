Магнітні бурі 13 липня - якою буде сонячна активність

Жінка скаржиться на головний біль. Фото: Freepik

У неділю, 13 липня, магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані, однак суттєвих магнітних бур не прогнозується. За даними фахівців, геомагнітне поле коливатиметься в межах від спокійного до рівня незначного шторму.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 13 липня

Сонячна активність протягом останніх 24 годин залишалася на низькому рівні. За добу на Сонці зафіксували 10 спалахів класу C — це найслабший тип, який майже не впливає на стан навколоземного простору та здоров’я людей.

Водночас у неділю ймовірність спалаху класу M, який вже може мати вплив на радіозв'язок та супутникову техніку, оцінюється у 50%. Імовірність ще потужнішого спалаху класу X — 5%. На сонячному диску наразі нараховується 25 плям, що також свідчить про помірну активність нашої зірки.

Прогноз на 13 липня виглядає так:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність сильного геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність спалаху класу М — 50%

Ймовірність спалаху класу Х — 5%

Медики нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, зокрема викликати головний біль, втому або загострення хронічних захворювань. Особливо уважними в такі дні варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, оскільки підвищується ризик інфарктів та інсультів.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 13 липня в Україні буде спекотно. У деяких регіонах очікуються несприятливі погодні умови: град, дощі та шквали.

Також ми повідомляли, що Одесу вдень 13 липня накриє спека. Стовпчики термометрів піднімуться до +33 °С.