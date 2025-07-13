Магнітні бурі 13 липня - якою буде сонячна активність

Метеозалежним приготуватися — прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 13 липня, магнітосфера Землі залишатиметься у збудженому стані, однак суттєвих магнітних бур не прогнозується. За даними фахівців, геомагнітне поле коливатиметься в межах від спокійного до рівня незначного шторму.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 13 липня
Сонячна активність протягом останніх 24 годин залишалася на низькому рівні. За добу на Сонці зафіксували 10 спалахів класу C — це найслабший тип, який майже не впливає на стан навколоземного простору та здоров’я людей.
Водночас у неділю ймовірність спалаху класу M, який вже може мати вплив на радіозв'язок та супутникову техніку, оцінюється у 50%. Імовірність ще потужнішого спалаху класу X — 5%. На сонячному диску наразі нараховується 25 плям, що також свідчить про помірну активність нашої зірки.
Прогноз на 13 липня виглядає так:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 30%
- Ймовірність сильного геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність спалаху класу М — 50%
- Ймовірність спалаху класу Х — 5%
Медики нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, зокрема викликати головний біль, втому або загострення хронічних захворювань. Особливо уважними в такі дні варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, оскільки підвищується ризик інфарктів та інсультів.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 13 липня в Україні буде спекотно. У деяких регіонах очікуються несприятливі погодні умови: град, дощі та шквали.
Також ми повідомляли, що Одесу вдень 13 липня накриє спека. Стовпчики термометрів піднімуться до +33 °С.
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