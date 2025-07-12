Погода в Україні на завтра — що кажуть синоптики

Люди охолоджуються під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 13 липня, по всій території України продовжить вирувати спека. Одна в деяких регіонах все ж можливе полегшення, адже очікуються дощі, вітер та навіть град.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 13 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні на 13 липня

За прогнозами Укргідрометцентру, у неділю, 13 липня, вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях буде хмарно з проясненнями. Також очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали у межах 15-20 м/с.

На решті території також прогнозується мінлива хмарність, однак без опадів.

Вітер у неділю, 13 липня, буде змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни — північно-західний, 7-12 м/с.

У неділю, 13 липня, температура вночі — +14...+19 °C. Вдень буде дещо спекотніше — +24...+29 °C.

У південно-східній частині вночі буде +20...+25 °C, вдень +29...+34 °C.

На Донеччині та Луганщині у неділю очікується сильна спека — +35...+38 °C. На заході країни вночі — +9...+14 °C, вдень — +21...+26 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода у Києві та області у неділю, 13 липня.

Нагадаємо, що нещодавно під час негоди у Львівській області зафіксували величезний смерч.