Погода в Украине на завтра - что говорят синоптики

Люди охлаждаются во время жары. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 13 июля, по всей территории Украины продолжит бушевать жара. Одна в некоторых регионах все же возможно облегчение, ведь ожидаются дожди, ветер и даже град.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 13 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине на 13 июля

По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье, 13 июля, ночью в северо-восточной части, днем в восточных областях будет облачно с прояснениями. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы в пределах 15-20 м/с.

На остальной территории также прогнозируется переменная облачность, однако без осадков.

Ветер в воскресенье, 13 июля, будет переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье страны — северо-западный, 7-12 м/с.

В воскресенье, 13 июля, температура ночью — +14...+19 °C. Днем будет несколько жарче — +24...+29 °C.

В юго-восточной части ночью будет +20...+25 °C, днем +29...+34 °C.

В Донецкой и Луганской областях в воскресенье ожидается сильная жара — +35...+38 °C. На западе страны ночью — +9...+14 °C, днем — +21...+26 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Киеве и области в воскресенье, 13 июля.

Напомним, что недавно во время непогоды во Львовской области зафиксировали огромный смерч.