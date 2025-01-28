Магнитные бури 28 января — прогноз для метеозависимых

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Pexels

Вторник, 28 января, магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа Солнце оставалось относительно спокойным, а его активность была низкого уровня. На Солнце произошло шесть вспышек класса C, которые не оказывают значительного влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз на сегодня указывает на тихий уровень геомагнитного поля. Ситуация будет оставаться стабильной, хотя солнечная активность может быть умеренной с низкой вероятностью вспышек класса М.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь. Фото: Pexels

Солнечная активность на 28 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 39

Как снизить влияние магнитных бурь на свое здоровье'я

Придерживайтесь регулярного расписания сна, старайтесь спать не менее 7-8 часов.

Пейте достаточное количество воды, чтобы предотвратить обезвоживание, которое может усилить симптомы метеочувствительности.

Ограничьте употребление кофеина и алкоголя. Они могут влиять на кровообращение и усиливать головную боль.

Правильно питайтесь. Употребляйте продукты, богатые магнием (орехи, бананы, авокадо), а также витамины С и В.

Занимайтесь умеренной физической активностью. Йога, легкие прогулки или дыхательные упражнения могут помочь снять напряжение. <Контролируйте стресс. Практикуйте релаксационные техники, например, медитацию или дыхательные упражнения.

Людям с хроническими заболеваниями или сердечно-сосудистыми проблемами важно регулярно контролировать состояние здоровья, особенно в периоды изменений геомагнитного поля.

Солнечная активность может меняться, поэтому следите за прогнозами, чтобы быть готовыми к возможным изменениям самочувствия.

Напомним, украинцы вскоре смогут стать свидетелями уникального космического явления. Также астросиноптики спрогнозировали, как закончится январь для метеозависимых.