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Метеозависимые будут спокойны сегодня — прогноз магнитных бурь

28 января 2025 11:51
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 28 января — прогноз для метеозависимых
Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Вторник, 28 января, магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа Солнце оставалось относительно спокойным, а его активность была низкого уровня. На Солнце произошло шесть вспышек класса C, которые не оказывают значительного влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 28 января

Прогноз на сегодня указывает на тихий уровень геомагнитного поля. Ситуация будет оставаться стабильной, хотя солнечная активность может быть умеренной с низкой вероятностью вспышек класса М.

Магнитные бури 28 января
Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь. Фото: Pexels

Солнечная активность на 28 января:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 39

Как снизить влияние магнитных бурь на свое здоровье'я

  • Придерживайтесь регулярного расписания сна, старайтесь спать не менее 7-8 часов.
  • Пейте достаточное количество воды, чтобы предотвратить обезвоживание, которое может усилить симптомы метеочувствительности.
  • Ограничьте употребление кофеина и алкоголя. Они могут влиять на кровообращение и усиливать головную боль.
  • Правильно питайтесь. Употребляйте продукты, богатые магнием (орехи, бананы, авокадо), а также витамины С и В.
  • Занимайтесь умеренной физической активностью. Йога, легкие прогулки или дыхательные упражнения могут помочь снять напряжение. <Контролируйте стресс. Практикуйте релаксационные техники, например, медитацию или дыхательные упражнения.
  • Людям с хроническими заболеваниями или сердечно-сосудистыми проблемами важно регулярно контролировать состояние здоровья, особенно в периоды изменений геомагнитного поля.

Солнечная активность может меняться, поэтому следите за прогнозами, чтобы быть готовыми к возможным изменениям самочувствия.

Напомним, украинцы вскоре смогут стать свидетелями уникального космического явления. Также астросиноптики спрогнозировали, как закончится январь для метеозависимых.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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