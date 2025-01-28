Магнитные бури 28 января — прогноз для метеозависимых

Метеозависимые будут спокойны сегодня — прогноз магнитных бурь
Вторник, 28 января, магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа Солнце оставалось относительно спокойным, а его активность была низкого уровня. На Солнце произошло шесть вспышек класса C, которые не оказывают значительного влияния на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 28 января
Прогноз на сегодня указывает на тихий уровень геомагнитного поля. Ситуация будет оставаться стабильной, хотя солнечная активность может быть умеренной с низкой вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 28 января:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 39
Как снизить влияние магнитных бурь на свое здоровье'я
- Придерживайтесь регулярного расписания сна, старайтесь спать не менее 7-8 часов.
- Пейте достаточное количество воды, чтобы предотвратить обезвоживание, которое может усилить симптомы метеочувствительности.
- Ограничьте употребление кофеина и алкоголя. Они могут влиять на кровообращение и усиливать головную боль.
- Правильно питайтесь. Употребляйте продукты, богатые магнием (орехи, бананы, авокадо), а также витамины С и В.
- Занимайтесь умеренной физической активностью. Йога, легкие прогулки или дыхательные упражнения могут помочь снять напряжение. <Контролируйте стресс. Практикуйте релаксационные техники, например, медитацию или дыхательные упражнения.
- Людям с хроническими заболеваниями или сердечно-сосудистыми проблемами важно регулярно контролировать состояние здоровья, особенно в периоды изменений геомагнитного поля.
Солнечная активность может меняться, поэтому следите за прогнозами, чтобы быть готовыми к возможным изменениям самочувствия.
Напомним, украинцы вскоре смогут стать свидетелями уникального космического явления. Также астросиноптики спрогнозировали, как закончится январь для метеозависимых.
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