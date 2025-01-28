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Метеозалежні матимуть спокій сьогодні — прогноз магнітних бур

28 січня 2025 11:51
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 28 січня — прогноз для метеозалежних
Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У вівторок, 28 січня, магнітних бур не очікується. За останні 24 години Сонце залишалося відносно спокійним, а його активність була низького рівня. На Сонці сталося шість спалахів класу C, які не мають значного впливу на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз на сьогодні вказує на тихий рівень геомагнітного поля. Ситуація залишатиметься стабільною, хоча сонячна активність може бути помірною з низькою ймовірністю спалахів класу М.

Магнітні бурі 28 січня
Як полегшити самопочуття під час магнітних бур. Фото: Pexels

Сонячна активність на 28 січня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 39

Як знизити вплив магнітних бур на своє здоров'я

  • Дотримуйтесь регулярного розкладу сну, намагайтеся спати не менше 7-8 годин.
  • Пийте достатню кількість води, щоб запобігти зневодненню, яке може посилити симптоми метеочутливості.
  • Обмежте вживання кофеїну та алкоголю. Вони можуть впливати на кровообіг і посилювати головний біль.
  • Правильно харчуйтеся. Вживайте продукти, багаті на магній (горіхи, банани, авокадо), а також вітаміни С та В.
  • Займайтеся помірною фізичною активністю. Йога, легкі прогулянки або дихальні вправи можуть допомогти зняти напругу.
  • Контролюйте стрес. Практикуйте релаксаційні техніки, наприклад, медитацію чи дихальні вправи.
  •  Людям із хронічними захворюваннями або серцево-судинними проблемами важливо регулярно контролювати стан здоров'я, особливо в періоди змін геомагнітного поля.

Сонячна активність може змінюватися, тому слідкуйте за прогнозами, щоб бути готовими до можливих змін самопочуття.

Нагадаємо, українці незабаром зможуть стати свідками унікального космічного явища. Також астросиноптики спрогнозували, як закінчиться січень для метеозалежних.  

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози

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12:24 До декларації заступниці голови Південного АМКУ є питання — які

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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