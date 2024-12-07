Прогноз погоды на Львовщине завтра, 8 декабря

Гололед. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове и области в воскресенье, 8 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0...+5 °С.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ в Telegram.

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Погода на Львовщине 8 декабря

В области завтра будет облачно с прояснениями, в то же время существенных осадков не ожидается.

Ветер будет юго-восточным, 5-10 м/с.

ночью -5...0 °С;

днем 0...+5 °С.

Во Львове температура ночью составит -2...0 °С, днем — +2...+4 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления

Во Львове и области ночью и утром местами будет туман видимостью 200-500 метров, на дорогах гололедица.

Также завтра на реках области будут наблюдаться колебания уровней воды с преобладанием спада.

Метеорологические явления

Напомним, завтра синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий — будут осадки с мокрым снегом на некоторых территориях.

Также мы писали, что в Одессе сегодня опасная погода: порывы достигают 15-17 м/с и продлятся до конца дня.