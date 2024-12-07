Прогноз погоди на Львівщині завтра, 8 грудня

Мешканців Львова просять бути обережними завтра — прогноз погоди
У Львові та області у неділю, 8 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься у межах 0...+5 °С.
Про це повідомляє Львівський РЦГМ у Telegram.
Погода на Львівщині 8 грудня
В області завтра буде хмарно з проясненнями, водночас істотних опадів не очікується. Вночі та вранці місцями прогнозують туман, а на дорогах ожеледицю.
Вітер буде південно-східним, 5-10 м/с. Температура повітря:
- вночі -5...0 °С;
- вдень 0...+5 °С.
У Львові температура вночі становитиме -2...0 °С, вдень — +2...+4 °С.
Метеорологічні явища
У Львові та області вночі й вранці місцями буде туман видимістю 200-500 метрів, на дорогах ожеледиця.
Також завтра на річках області спостерігатимуться коливання рівнів води з перевагою спаду.
Нагадаємо, завтра синоптики прогнозують погіршення умов погоди — будуть опади з мокрим снігом на деяких територіях.
Також ми писали, що в Одесі сьогодні небезпечна погода: пориви досягають 15-17 м/с і триватимуть до кінця дня.
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