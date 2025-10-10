Видео
Почти везде будет дождливо — прогноз погоды на сегодня

Почти везде будет дождливо — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 06:25
В Украине сегодня почти по всей территории будут осадки и местами порывистый ветер
Девушка с зонтом под дождем под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 10 октября, почти по всей территории Украины ожидается дождливая погода. Виной тому циклон, который обусловит осадки: в большинстве регионов умеренные, а на севере местами - значительные дожди.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на сегодня от Диденко

По прогнозу синоптика, сегодня будет по-осеннему прохладно. Температура продолжит снижаться. В среднем столбики термометров поднимутся до +14 °С, только в восточных областях будет до +19 °С.

Также Диденко прогнозирует в большинстве регионов дожди и порывистый ветер.

В Киеве пятница также будет дождливой и облачной. Ожидается порывистый северо-западный ветер, а температура будет держаться в пределах +11...+13 °С.

Прогноз погоди на 10 жовтня
Карта погоды на 10 октября. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоды на 10 октября от Укргидрометцентра

Метеорологи Укргидрометцентра прогнозируют на сегодня на Правобережье и в Крыму порывы ветра до 15-20 м/с. Температура до +15 °С. На Закарпатье, юге и востоке Украины до +18 °С. В Карпатах до +9 °С.

Синоптики предупреждают, что такая дождливая и ветреная погода сохранится как минимум до начала следующей недели.

Напомним, сегодня в Одессе объявлен желтый уровень опасности из-за погодных условий.

А также мы сообщали, какая ожидается погода в Украине в течение всего октября.

Светлана Силенко
Автор:
Светлана Силенко
