В Україні сьогодні майже по всій території будуть опади та місцями поривчастий вітер

Дівчина з парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, 10 жовтня, майже по всій території України очікується дощова погода. Виною тому циклон, який зумовить опади: у більшості регіонів помірні, а на півночі місцями — значні дощі.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на сьогодні від Діденко

За прогнозом синоптикині, сьогодні буде по-осінньому прохолодно. Температура продовжить знижуватись. В середньому стовпчики термометрів піднімуться до +14 °С, лише у східних областях буде до +19 °С.

Також Діденко прогнозує у більшості регіонів дощі та поривчастий вітер.

У Києві п'ятниця також буде дощовою та хмарною. Очікується поривчастий північно-західний вітер, а температура триматиметься в межах +11…+13 °С.

Карта погоди на 10 жовтня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоди на 10 жовтня від Укргідрометцентра

Метеорологи Укргідрометцентру прогнозують на сьогодні на Правобережжі та в Криму пориви вітру до 15–20 м/с. Температура до +15 °С. На Закарпатті, півдні та сході України до +18 °С. У Карпатах до +9 °С.

Синоптики попереджають, що така дощова і вітряна погода збережеться щонайменше до початку наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі оголошено жовтий рівень небезпеки через погодні умови.

