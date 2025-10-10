Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Майже всюди дощитиме — прогноз погоди на сьогодні

Майже всюди дощитиме — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 06:25
В Україні сьогодні майже по всій території будуть опади та місцями поривчастий вітер
Дівчина з парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, 10 жовтня, майже по всій території України очікується дощова погода. Виною тому циклон, який зумовить опади: у більшості регіонів помірні, а на півночі місцями — значні дощі.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на сьогодні від Діденко

За прогнозом синоптикині, сьогодні буде по-осінньому прохолодно. Температура продовжить знижуватись. В середньому стовпчики термометрів піднімуться до +14 °С, лише у східних областях буде до +19 °С.

Також Діденко прогнозує у більшості регіонів дощі та поривчастий вітер.

У Києві п'ятниця також буде дощовою та хмарною. Очікується поривчастий північно-західний вітер, а температура триматиметься в межах +11…+13 °С.

Прогноз погоди на 10 жовтня
Карта погоди на 10 жовтня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоди на 10 жовтня від Укргідрометцентра

Метеорологи Укргідрометцентру прогнозують на сьогодні на Правобережжі та в Криму пориви вітру до 15–20 м/с. Температура до +15 °С. На Закарпатті, півдні та сході України до +18 °С. У Карпатах до +9 °С.

Синоптики попереджають, що така дощова і вітряна погода збережеться щонайменше до початку наступного тижня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі оголошено жовтий рівень небезпеки через погодні умови.

А також ми повідомляли, яка очікується погода в Україні протягом усього жовтня.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації