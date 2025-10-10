В Україні сьогодні майже по всій території будуть опади та місцями поривчастий вітер

Майже всюди дощитиме — прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 10 жовтня, майже по всій території України очікується дощова погода. Виною тому циклон, який зумовить опади: у більшості регіонів помірні, а на півночі місцями — значні дощі.
Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на сьогодні від Діденко
За прогнозом синоптикині, сьогодні буде по-осінньому прохолодно. Температура продовжить знижуватись. В середньому стовпчики термометрів піднімуться до +14 °С, лише у східних областях буде до +19 °С.
Також Діденко прогнозує у більшості регіонів дощі та поривчастий вітер.
У Києві п'ятниця також буде дощовою та хмарною. Очікується поривчастий північно-західний вітер, а температура триматиметься в межах +11…+13 °С.
Прогноз погоди на 10 жовтня від Укргідрометцентра
Метеорологи Укргідрометцентру прогнозують на сьогодні на Правобережжі та в Криму пориви вітру до 15–20 м/с. Температура до +15 °С. На Закарпатті, півдні та сході України до +18 °С. У Карпатах до +9 °С.
Синоптики попереджають, що така дощова і вітряна погода збережеться щонайменше до початку наступного тижня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі оголошено жовтий рівень небезпеки через погодні умови.
А також ми повідомляли, яка очікується погода в Україні протягом усього жовтня.
