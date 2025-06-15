Погода сегодня 15 июня в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Девочка под дождем. Фото иллюстративное: ACC

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 15 июня, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями.

Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 15 июня

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

В Украине, кроме западных областей, пройдут небольшие дожди. Днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы, ожидаются на востоке и юго-востоке страны.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до +9...+14 °С, а днем поднимутся до +19...+24 °С. Теплее всего будет на юго-западе: до +27 °С. В Карпатах ночью +4...+9 °С, а днем +15...+20 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный дождь, но ночью он будет только местами. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 м/с. Ночная температура в столице будет держаться в пределах +12...+14 °С, а в области — +9...+14 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +20...+22 °С, а на Киевщине — до +19...+24 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, периодические и временами с грозами дожди 15 июня пройдут практически по всей территории Украины. Солнечно и теплее всего будет только в западных областях. Преимущественно северо-западный ветер будет порывистым.

В Киеве ожидается умеренно теплая погода: +20...+22 °С. Пройдут кратковременные дожди, но и без солнечных прояснений тоже не обойдется. Северо-западный ветер будет порывистым.



Ранее Наталка Диденко спрогнозировала, что воскресенье 15 июня в некоторых областях Украины будет дождливым. К тому же ожидается порывистый ветер.

Также мы сообщали, что 15 июня в Одессе будет преимущественно солнечная погода. Воздух прогреется до +24 °С.