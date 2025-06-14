Погода в Україні 15 червня — прогноз погоди від Наталки Діденко

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 15 червня, очікується теплою, проте у окремих областях дощитиме. Вітер поривчастий, північно-західний.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 15 червня

За прогнозами Діденко, на заході країни очікується сонячна та суха погода. В інших регіонах — місцями короткочасні дощі, але з проясненнями.

Температура повітря протягом дня становитиме +21…+26 °С, на південному заході — до +27 °. У Карпатах прохолодніше, там до +20 °С.

Вітер залишатиметься рвучким, переважно північно-західного напрямку, 7–12 м/с.

У Києві 15 червня прогнозується помірно тепла погода, близько +20…+22 °С. Протягом дня можливі короткі дощі, однак ближче до вечора небо буде майже ясним. Вітер поривчастий, північно-західного напрямку.

Карта дощів на 15 червня. Фото: Ventusky

Раніше в Укргідрометцентрі назвали регіон, де буде найхолодніше 15 червня.

Також ми писали, що зливи прийдуть у Харків 15 червня —містянам порадили підготуватися.