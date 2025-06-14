Погода в Україні 15 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Пів України накриють дощі — де чекати опадів завтра
Погода в Україні завтра, 15 червня, у деяких областях буде дощовою та вітряною. А в Карпатах очікується +4 °C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 15 червня
За прогнозами синоптиків, в Україні у неділю очікується мінлива хмарність.
У більшості регіонів країни, за винятком західних областей, прогнозуються невеликі короткочасні дощі. Вдень на сході та південному сході можливі помірні опади з грозами.
Температура повітря вночі становитиме від +9 °C до +14 °C. Вітер північно-західного напрямку, 7–12 м/с.
Удень повітря прогріється до +19…+24°C, на південному заході країни — до +27°C.
У Карпатах буде прохолодніше: вночі там очікуєть +4…+9 °C, вдень +15…+20 °C.
Раніше синоптики попередили харків'ян про негоду, яка накриє місто 15 червня.
А одеситів Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на неділю, 15 червня.
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