Погода в Україні 15 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Чоловік йде вулицею під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 15 червня, у деяких областях буде дощовою та вітряною. А в Карпатах очікується +4 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 15 червня

За прогнозами синоптиків, в Україні у неділю очікується мінлива хмарність.

У більшості регіонів країни, за винятком західних областей, прогнозуються невеликі короткочасні дощі. Вдень на сході та південному сході можливі помірні опади з грозами.

Температура повітря вночі становитиме від +9 °C до +14 °C. Вітер північно-західного напрямку, 7–12 м/с.

Удень повітря прогріється до +19…+24°C, на південному заході країни — до +27°C.

У Карпатах буде прохолодніше: вночі там очікуєть +4…+9 °C, вдень +15…+20 °C.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптики попередили харків'ян про негоду, яка накриє місто 15 червня.

А одеситів Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на неділю, 15 червня.