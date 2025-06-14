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Пів України накриють дощі — де чекати опадів завтра

Ua en ru
Дата публікації: 14 червня 2025 17:34
Погода в Україні 15 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру
Чоловік йде вулицею під дощем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Україні 15 червня

Погода в Україні завтра, 15 червня, у деяких областях буде дощовою та вітряною. А в Карпатах очікується +4 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 15 червня

За прогнозами синоптиків, в Україні у неділю очікується мінлива хмарність.

У більшості регіонів країни, за винятком західних областей, прогнозуються невеликі короткочасні дощі. Вдень на сході та південному сході можливі помірні опади з грозами.

Температура повітря вночі становитиме від +9 °C до +14 °C. Вітер північно-західного напрямку, 7–12 м/с.

Удень повітря прогріється до +19…+24°C, на південному заході країни — до +27°C.

У Карпатах буде прохолодніше: вночі там очікуєть +4…+9 °C, вдень +15…+20 °C.

Погода в Україні 14 червня
Прогноз погоди в Україні на 15 червня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптики попередили харків'ян про негоду, яка накриє місто 15 червня.

А одеситів Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на неділю, 15 червня.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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