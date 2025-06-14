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Главная Метео Пол Украины накроют дожди — где ждать осадков завтра

Пол Украины накроют дожди — где ждать осадков завтра

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Дата публикации 14 июня 2025 17:34
Погода в Украине 15 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра
Мужчина идет по улице под дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Украине 15 июня

Погода в Украине завтра, 15 июня, в некоторых областях будет дождливой и ветреной. А в Карпатах ожидается +4 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 15 июня

По прогнозам синоптиков, в Украине в воскресенье ожидается переменная облачность.

В большинстве регионов страны, за исключением западных областей, прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Днем на востоке и юго-востоке возможны умеренные осадки с грозами.

Температура воздуха ночью составит от +9 °C до +14 °C. Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с.

Днем воздух прогреется до +19...+24°C, на юго-западе страны - до +27°C.

В Карпатах будет прохладнее: ночью там ожидается +4...+9 °C, днем +15...+20 °C.

Погода в Україні 14 червня
Прогноз погоды в Украине на 15 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптики предупредили харьковчан о непогоде, которая накроет город 15 июня.

А одесситов Укргидрометцентр порадовал прогнозом погоды на воскресенье, 15 июня.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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