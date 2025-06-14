Погода в Украине 15 июня — прогноз погоды от Наталки Диденко

Женщина идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 15 июня, ожидается теплой, однако в отдельных областях будет идти дождь. Ветер порывистый, северо-западный.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 15 июня

По прогнозам Диденко, на западе страны ожидается солнечная и сухая погода. В других регионах — местами кратковременные дожди, но с прояснениями.

Температура воздуха в течение дня составит +21...+26 °С, на юго-западе - до +27°. В Карпатах прохладнее, там до +20 °С.

Ветер будет оставаться порывистым, преимущественно северо-западного направления, 7-12 м/с.

В Киеве 15 июня прогнозируется умеренно теплая погода, около +20...+22 °С. В течение дня возможны кратковременные дожди, однако ближе к вечеру небо будет почти ясным. Ветер порывистый, северо-западного направления.

Карта дождей на 15 июня. Фото: Ventusky

Ранее в Укргидрометцентре назвали регион, где будет холоднее всего 15 июня.

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