Погода в Украине 15 июня — прогноз погоды от Наталки Диденко

Какие области зальет дождями завтра — Диденко дала прогноз погоды
Погода в Украине завтра, 15 июня, ожидается теплой, однако в отдельных областях будет идти дождь. Ветер порывистый, северо-западный.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Погода в Украине 15 июня
По прогнозам Диденко, на западе страны ожидается солнечная и сухая погода. В других регионах — местами кратковременные дожди, но с прояснениями.
Температура воздуха в течение дня составит +21...+26 °С, на юго-западе - до +27°. В Карпатах прохладнее, там до +20 °С.
Ветер будет оставаться порывистым, преимущественно северо-западного направления, 7-12 м/с.
В Киеве 15 июня прогнозируется умеренно теплая погода, около +20...+22 °С. В течение дня возможны кратковременные дожди, однако ближе к вечеру небо будет почти ясным. Ветер порывистый, северо-западного направления.
Ранее в Укргидрометцентре назвали регион, где будет холоднее всего 15 июня.
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