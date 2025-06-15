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Головна Метео Майже всюди дощі — яка погода буде в Україні сьогодні

Майже всюди дощі — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 06:25
Погода сьогодні 15 червня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Дівчинка під дощем. Фото ілюстративне: ACC
Ключові моменти Яка погода буде в Україні 15 червня Прогноз погоди від Наталки Діденко

Прогноз погоди в Україні на неділю, 15 червня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це в суботу, 14 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Прогноз погоди в Україні на 15 червня 2025 року
Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру 

В Україні, крім західних областей, пройдуть невеликі дощі. Удень помірні короткочасні дощі, місцями грози, очікуються на сході та південному сході країни.

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +9...+14 °С, а вдень піднімуться до +19...+24 °С. Найтепліше буде на південному заході: до +27 °С. У Карпатах уночі +4...+9 °С, а вдень +15...+20 °С.

Температури в Україні 15 червня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині хмарно із проясненнями. Пройде невеликий короткочасний дощ, але вночі він буде лише місцями. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Нічна температура у столиці триматиметься в межах +12...+14 °С, а в області — +9...+14 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +20...+22 °С, а на Київщині — до +19...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, періодичні та часом із грозами дощі 15 червня пройдуть практично по всій території України. Сонячно та найтепліше буде лише в західних областях. Переважно північно-західний вітер буде рвучким.

У Києві очікується помірно тепла погода: +20...+22 °С. Пройдуть короткочасні дощі, але й без сонячних прояснень теж не обійдеться. Північно-західний вітер буде поривчастим.

Раніше Наталка Діденко  спрогнозувала, що неділя 15 червня в деяких областях України буде дощовою. До того ж очікується поривчастий вітер.

Також ми повідомляли, що 15 червня в Одесі буде переважно сонячна погода. Повітря прогріється до +24 °С. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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