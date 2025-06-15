Погода сьогодні 15 червня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Дівчинка під дощем. Фото ілюстративне: ACC

Прогноз погоди в Україні на неділю, 15 червня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями.

Про це в суботу, 14 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 15 червня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

В Україні, крім західних областей, пройдуть невеликі дощі. Удень помірні короткочасні дощі, місцями грози, очікуються на сході та південному сході країни.

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до +9...+14 °С, а вдень піднімуться до +19...+24 °С. Найтепліше буде на південному заході: до +27 °С. У Карпатах уночі +4...+9 °С, а вдень +15...+20 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині хмарно із проясненнями. Пройде невеликий короткочасний дощ, але вночі він буде лише місцями. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Нічна температура у столиці триматиметься в межах +12...+14 °С, а в області — +9...+14 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +20...+22 °С, а на Київщині — до +19...+24 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, періодичні та часом із грозами дощі 15 червня пройдуть практично по всій території України. Сонячно та найтепліше буде лише в західних областях. Переважно північно-західний вітер буде рвучким.

У Києві очікується помірно тепла погода: +20...+22 °С. Пройдуть короткочасні дощі, але й без сонячних прояснень теж не обійдеться. Північно-західний вітер буде поривчастим.



Раніше Наталка Діденко спрогнозувала, що неділя 15 червня в деяких областях України буде дощовою. До того ж очікується поривчастий вітер.

Також ми повідомляли, що 15 червня в Одесі буде переважно сонячна погода. Повітря прогріється до +24 °С.