Магнитные бури 6 марта — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik.com

На Земле в четверг, 6 марта, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце случилось восемь опасных вспышек, которые могут вызвать солнечный радиационный шторм.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 марта

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. Однако на Солнце случилось семь вспышек класса С и одна М1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 6 марта

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40% вероятность вспышки на Солнце — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 70.

Плохое самочувствие у женщины. Иллюстративное фото: freepik.com

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, придерживайтесь несколько простых рекомендаций:

следите за артериальным давлением;

принимайте все необходимые лекарства (по рекомендации врача), если имеете гипертонию, аритмию или другие заболевания;

пейте больше воды;

избегайте стресса и физических перегрузок;

придерживайтесь правильного питания;

контролируйте сон;

больше гуляйте на свежем воздухе;

избегайте длительного пользования гаджетами и компьютером;

принимайте контрастный душ, ведь он улучшает кровообращение и снижает влияние перепадов атмосферного давления;

занимайтесь медитацией и дыхательными упражнениями.

Напомним, специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на март 2025 года. В этом месяце будут дни, которые несут страшную опасность.

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