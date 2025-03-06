Магнитные бури 6 марта — чего ожидать метеозависимым

Почти 10 опасных вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в четверг, 6 марта, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце случилось восемь опасных вспышек, которые могут вызвать солнечный радиационный шторм.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 6 марта
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. Однако на Солнце случилось семь вспышек класса С и одна М1. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного штормового уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 6 марта
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40% вероятность вспышки на Солнце — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 70.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, придерживайтесь несколько простых рекомендаций:
- следите за артериальным давлением;
- принимайте все необходимые лекарства (по рекомендации врача), если имеете гипертонию, аритмию или другие заболевания;
- пейте больше воды;
- избегайте стресса и физических перегрузок;
- придерживайтесь правильного питания;
- контролируйте сон;
- больше гуляйте на свежем воздухе;
- избегайте длительного пользования гаджетами и компьютером;
- принимайте контрастный душ, ведь он улучшает кровообращение и снижает влияние перепадов атмосферного давления;
- занимайтесь медитацией и дыхательными упражнениями.
Напомним, специалисты обнародовали календарь магнитных бурь на март 2025 года. В этом месяце будут дни, которые несут страшную опасность.
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