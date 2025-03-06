Магнітні бурі 6 березня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik.com

На Землі у четвер, 6 березня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці трапилося вісім небезпечних спалахів, які можуть викликати сонячний радіаційний шторм.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Однак на Сонці трапилося сім спалахів класу С та один М1. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 6 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 70.

Погане самопочуття у жінки. Ілюстративне фото: freepik.com

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, дотримуйтеся кілька простих рекомендацій:

слідкуйте за артеріальним тиском;

приймайте усі необхідні ліки (за рекомендацією лікаря), якщо маєте гіпертонію, аритмію або інші захворювання;

пийте більше води;

уникайте стресу та фізичних перевантажень;

дотримуйтесь правильного харчування;

контролюйте сон;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

уникайте тривалого користування гаджетами та комп’ютером;

приймайте контрастний душ, адже він покращує кровообіг і знижує вплив перепадів атмосферного тиску;

займайтесь медитацією та дихальними вправами.

Нагадаємо, фахівці оприлюднили календар магнітних бур на березень 2025 року. Цього місяця будуть дні, які несуть страшну небезпеку.

Також ми писали, що на Харківщині помітили "світловий стовп". У соцмережах поширили фотографії зі світловими променями, які нібито "б'ють" у землю.