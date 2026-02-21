Видео
Видео

Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым

Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым

Дата публикации 21 февраля 2026 12:01
Прогноз магнитных бурь на 21 февраля
Влияние магнитных бурь на самочувствие людей. Фото: коллаж Новини.LIVE

В субботу, 21 февраля, сильных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимые люди все равно могут испытывать дискомфорт, поэтому следует внимательно следить за своим самочувствием. 

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 21 февраля

Итак, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В, две вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойного уровня.

Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 21 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 5.
Магнітні бурі 21 лютого
Прогноз магнитных бурь. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В то же время своевременные предупреждения о повышенной солнечной активности помогают подготовиться и снизить риск инфарктов и инсультов в опасные дни.

Возможные симптомы во время магнитных бурь:

  • головная боль и ощущение давления в висках;
  • головокружение и общая слабость;
  • быстрая усталость, сонливость или бессонница;
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения;
  • снижение концентрации внимания;
  • перепады артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Что ждать от погоды метеозависимым

Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на выходные 21-22 февраля. Следовательно, в субботу и воскресенье ожидаются морозы и ветер. На дорогах гололедица.

А в Укргидрометцентре предупредили о морозах до -20 °С в субботу. Кроме того, местами возможны осадки и туман.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придет потепление и настоящая весна. По ее прогнозам, морозы пойдут на спад с 23 февраля.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
