В субботу, 21 февраля, сильных магнитных бурь не ожидается. Однако метеозависимые люди все равно могут испытывать дискомфорт, поэтому следует внимательно следить за своим самочувствием.

Прогноз магнитных бурь на 21 февраля

Итак, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса В, две вспышки класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет спокойного уровня.

Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 21 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 5.

Влияют ли магнитные бури на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В то же время своевременные предупреждения о повышенной солнечной активности помогают подготовиться и снизить риск инфарктов и инсультов в опасные дни.

Возможные симптомы во время магнитных бурь:

головная боль и ощущение давления в висках;

головокружение и общая слабость;

быстрая усталость, сонливость или бессонница;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

перепады артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

Что ждать от погоды метеозависимым

Синоптики дали неутешительный прогноз погоды на выходные 21-22 февраля. Следовательно, в субботу и воскресенье ожидаются морозы и ветер. На дорогах гололедица.

А в Укргидрометцентре предупредили о морозах до -20 °С в субботу. Кроме того, местами возможны осадки и туман.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придет потепление и настоящая весна. По ее прогнозам, морозы пойдут на спад с 23 февраля.