Україна
Три спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Три спалахи на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 12:01
Магнітні бурі на 21 лютого — що прогнозують
Вплив магнітних бур на самопочуття людей. Фото: колаж Новини.LIVE

У суботу, 21 лютого, потужних магнітних бур не прогнозується. Попри це, метеозалежні можуть відчувати неприємні симптоми, тому варто подбати про своє самопочуття.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на дані Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 21 лютого

Отже, сьогодні магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбувся один спалах класу В, два спалахи класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде спокійного рівня.

Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів M-класу. 

Сонячна активність на 21 лютого

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%; 
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%; 
  • Кількість сонячних плям — 5.
Магнітні бурі 21 лютого
Прогноз магнітних бур. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Чи впливають магнітні бурі на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання. Водночас своєчасні попередження про підвищену сонячну активність допомагають підготуватися та знизити ризик інфарктів і інсультів у небезпечні дні. 

Можливі симптоми під час магнітних бур: 

  • головний біль та відчуття тиску в скронях;  
  • запаморочення та загальна слабкість;  
  • швидка втома, сонливість або безсоння;  
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою;  
  • зниження концентрації уваги;  
  • перепади артеріального тиску;  
  • загострення хронічних захворювань.

Що чекати від погоди метеозалежним

Синоптики дали невтішний прогноз погоди на вихідні 21-22 лютого. Відтак, ц суботу ат неділю очікуються морози та вітер. На дорогах ожеледиця.

А в Укргідрометцентрі попередили про морози до -20 °С у суботу. Крім того, місцями можливі опади та туман.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли в Україну прийде потепління та справжня весна. За її прогнозами, морози підуть на спад з 23 лютого.

магнітні бурі головний біль прогноз погоди метеозалежність погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
