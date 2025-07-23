Магнитные бури 23 июля - прогноз для метеозависимых

Магнитная буря нанесет удар по здоровью — прогноз на сегодня
Сегодня, 23 июля, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря первого уровня по шкале G1. Людям, которые чувствительны к изменениям погоды, а также пожилым, стоит быть внимательными к самочувствию.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 23 июля
Магнитная буря уровня G1 может вызвать незначительные перебои в работе энергетических систем и повлиять на навигацию перелетных птиц и диких животных
В течение минувших суток солнечная активность оставалась низкой — на Солнце зафиксировали лишь одну незначительную вспышку класса C, которая не окажет влияния на Землю.
В среду геомагнитное поле будет колебаться от спокойного состояния до слабого возмущения. Солнце, вероятно, будет оставаться малоактивным, однако не исключены вспышки среднего (М-класса) или, с меньшей вероятностью, сильного уровня (Х-класса).
Солнечная активность на 23 июля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 31
Как уберечься от магнитных бурь
Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания или метеочувствительность. Заблаговременные предупреждения о геомагнитных возмущениях позволяют вовремя принять меры для уменьшения риска сердечных приступов и инсультов. Среди основных негативных последствий магнитных бурь:
- ухудшение работы сердечно-сосудистой системы;
- нарушение функционирования нервной системы;
- проблемы со сном;
- ослабление иммунитета;
- обострение хронических болезней;
- ощущение усталости, вялости и общего обессиливания.
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