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Главная Метео Магнитная буря нанесет удар по здоровью — прогноз на сегодня

Магнитная буря нанесет удар по здоровью — прогноз на сегодня

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Дата публикации 23 июля 2025 15:35
Магнитные бури 23 июля - прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Сегодня, 23 июля, на Земле прогнозируется слабая магнитная буря первого уровня по шкале G1. Людям, которые чувствительны к изменениям погоды, а также пожилым, стоит быть внимательными к самочувствию.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 июля

Магнитная буря уровня G1 может вызвать незначительные перебои в работе энергетических систем и повлиять на навигацию перелетных птиц и диких животных

В течение минувших суток солнечная активность оставалась низкой — на Солнце зафиксировали лишь одну незначительную вспышку класса C, которая не окажет влияния на Землю.

В среду геомагнитное поле будет колебаться от спокойного состояния до слабого возмущения. Солнце, вероятно, будет оставаться малоактивным, однако не исключены вспышки среднего (М-класса) или, с меньшей вероятностью, сильного уровня (Х-класса).

Солнечная активность на 23 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 31
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Женщина чувствует головную боль. Фото иллюстративное: Pexels

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания или метеочувствительность. Заблаговременные предупреждения о геомагнитных возмущениях позволяют вовремя принять меры для уменьшения риска сердечных приступов и инсультов. Среди основных негативных последствий магнитных бурь:

  • ухудшение работы сердечно-сосудистой системы;
  • нарушение функционирования нервной системы;
  • проблемы со сном;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических болезней;
  • ощущение усталости, вялости и общего обессиливания.

Ранее мы писали, что Киев накрыл мощный ливень, который вызвал подтопление улиц.

Также мы сообщали, что в Украине в течение недели будет неустойчивая погода с температурными колебаниями и осадками.

самочувствие здоровье магнитные бури головная боль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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