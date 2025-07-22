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Головна Метео Магнітна буря завдасть удару по здоров'ю — прогноз на сьогодні

Магнітна буря завдасть удару по здоров'ю — прогноз на сьогодні

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Дата публікації: 22 липня 2025 15:35
Магнітні бурі 23 липня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сьогодні, 23 липня, на Землі прогнозується слабка магнітна буря першого рівня за шкалою G1. Людям, які чутливі до змін погоди, а також літнім, варто бути уважними до самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 липня

Магнітна буря рівня G1 може викликати незначні перебої в роботі енергетичних систем і вплинути на навігацію перелітних птахів і диких тварин

Протягом минулої доби сонячна активність залишалася низькою — на Сонці зафіксували лише один незначний спалах класу C, який не матиме впливу на Землю.

У середу геомагнітне поле коливатиметься від спокійного стану до слабкого збурення. Сонце, ймовірно, залишатиметься малoактивним, однак не виключені спалахи середнього (М-класу) або, з меншою ймовірністю, сильного рівня (Х-класу).

Сонячна активність на 23 липня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 31
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Як вберегтися від магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті людей, особливо тих, хто має хронічні захворювання чи метеочутливість. Завчасні попередження про геомагнітні збурення дають змогу вчасно вжити заходів для зменшення ризику серцевих нападів та інсультів. Серед основних негативних наслідків магнітних бур:

  • погіршення роботи серцево-судинної системи;
  • порушення функціонування нервової системи;
  • проблеми зі сном;
  • ослаблення імунітету;
  • загострення хронічних хвороб;
  • відчуття втоми, млявості та загального знесилення. 

Раніше ми писали, що Київ накрила потужна злива, яка спричинила підтоплення вулиць. 

Також ми повідомляли, що в Україні упродовж тижня буде нестійка погода з температурними коливаннями та опадами. 

самопочуття здоров'я магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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