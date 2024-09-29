Погода в Украине 30 сентября — ожидаются похолодания

Люди идут по улице в холодную погоду. Фото иллюстративное: elheraldoslp.com.mx

В Украине в понедельник, 30 сентября, ожидается прохладная погода. Обойдется без осадков, но будет облачно. Температура воздуха будет достигать +13 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 30 сентября

В западных, Житомирской и Винницкой областях пасмурно, дожди, ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами значительные дожди. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +4...+9 °С,

днем +8...+13 °С;

на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0...+5 °С.

Погода в Украине 30 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 30 сентября

В столице и области ожидается переменная облачность. Ночью местами по области кратковременный дождь, днем без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6...+11 °С, днем +14...+19 °С;

в Киеве ночью +9...+11°С, днем +17...+19 °С.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Возможны опасные метеорологические явления в Киевской области и Киеве.

В ближайшие часы с содержанием до конца суток 29 сентября и в течение суток 30 сентября порывы 15-20 м/с.

В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Опасные явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик предупредила об изменении погоды в Украине.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области посреди осени зацвели дикие груши.