Погода в Україні 30 вересня — очікуються похолодання

Літо скінчилося — в Укргідрометцентрі попередили про різке похолодання
В Україні у понеділок, 30 вересня, очікується прохолодна погода. Обійдеться без опадів, проте буде хмарно. Температура повітря сягатиме +13 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 30 вересня
В західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північний, на півдні та сході східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +4...+9 °С,
- вдень +8...+13 °С;
- на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0...+5 °С.
Погода у Київській області 30 вересня
У столиці та області передбачається мінлива хмарність. Вночі місцями по області короткочасний дощ, вдень без опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С;
- у Києві вночі +9...+11 °С, вдень +17...+19 °С.
Синоптики попереджають
Можливі небезпечні метеорологічні явища у Київській області та місті Києві.
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 вересня та впродовж доби 30 вересня пориви 15-20 м/с
У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.
Читайте Новини.LIVE!