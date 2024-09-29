Погода в Україні 30 вересня — очікуються похолодання

Люди йдуть вулицею в холодну погоду. Фото ілюстративне: elheraldoslp.com.mx

В Україні у понеділок, 30 вересня, очікується прохолодна погода. Обійдеться без опадів, проте буде хмарно. Температура повітря сягатиме +13 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 30 вересня

В західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північний, на півдні та сході східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +4...+9 °С,

вдень +8...+13 °С;

на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0...+5 °С.

Погода в Україні 30 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 30 вересня

У столиці та області передбачається мінлива хмарність. Вночі місцями по області короткочасний дощ, вдень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С;

у Києві вночі +9...+11 °С, вдень +17...+19 °С.

Погода у Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Можливі небезпечні метеорологічні явища у Київській області та місті Києві.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 вересня та впродовж доби 30 вересня пориви 15-20 м/с

У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Небезпечні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.