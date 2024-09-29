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Літо скінчилося — в Укргідрометцентрі попередили про різке похолодання

29 вересня 2024 17:46
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 30 вересня — очікуються похолодання
Люди йдуть вулицею в холодну погоду. Фото ілюстративне: elheraldoslp.com.mx
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у понеділок, 30 вересня, очікується прохолодна погода. Обійдеться без опадів, проте буде хмарно. Температура повітря сягатиме +13 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Україні 30 вересня

В західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно, дощі, вночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північний, на півдні та сході східний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +4...+9 °С,
  • вдень +8...+13 °С;
  • на високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень 0...+5 °С.
погода в україні
Погода в Україні 30 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 30 вересня

У столиці та області передбачається мінлива хмарність. Вночі місцями по області короткочасний дощ, вдень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +6...+11 °С, вдень +14...+19 °С;
  • у Києві вночі +9...+11 °С, вдень +17...+19 °С.
укргідрометцентр
Погода у Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Можливі небезпечні метеорологічні явища у Київській області та місті Києві.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 вересня та впродовж доби 30 вересня пориви 15-20 м/с

У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

синоптики попереджають
Небезпечні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик попередила про зміну погоди в Україні. 

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посеред осені зацвіли дикі груші.

Укргідрометцентр Україна синоптик погода в Україні температура повітря

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