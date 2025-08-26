Погода в Украине 27 августа от Диденко

Люди гуляют по городу во время жары. Фото: Новини.LIVE

В среду, 27 августа, в Украине будет довольно теплая летняя погода. Днем температура воздуха прогреется до +27 °С.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода на 27 августа от Диденко

По данным Диденко, Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы.

Уже завтра, 27 августа, в Украине ожидается днем +22...+27 °С. Зато на севере свежее, +19...+22 °С.

Что касается осадков в среду, 27 августа, то они маловероятны, только на Черниговщине местами пройдет дождь.

По прогнозам Диденко, в Киеве в среду сухо и теплее, до +22 °С.

В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха вплоть до жары во второй половине недели. Украинцев ожидает много солнца.

