Лето не покидает Украину — погода от Диденко на завтра

Лето не покидает Украину — погода от Диденко на завтра

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 13:03
Погода в Украине 27 августа от Диденко
Люди гуляют по городу во время жары. Фото: Новини.LIVE

В среду, 27 августа, в Украине будет довольно теплая летняя погода. Днем температура воздуха прогреется до +27 °С.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Читайте также:
Карта температур
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода на 27 августа от Диденко

По данным Диденко, Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы.

Уже завтра, 27 августа, в Украине ожидается днем +22...+27 °С. Зато на севере свежее, +19...+22 °С.

Что касается осадков в среду, 27 августа, то они маловероятны, только на Черниговщине местами пройдет дождь.

По прогнозам Диденко, в Киеве в среду сухо и теплее, до +22 °С.

В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха вплоть до жары во второй половине недели. Украинцев ожидает много солнца.

Погода в Україні 27 серпня
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, жителям каких регионов Украины стоит носить зонтики во вторник, 26 августа.

Также мы сообщали, что приближение осени хорошо ощущается в Одессе — море стало холодным.

Автор: Светлана Силенко
Автор:
Светлана Силенко
