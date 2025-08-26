Погода в Украине 27 августа от Диденко

Лето не покидает Украину — погода от Диденко на завтра
В среду, 27 августа, в Украине будет довольно теплая летняя погода. Днем температура воздуха прогреется до +27 °С.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода на 27 августа от Диденко
По данным Диденко, Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы.
Уже завтра, 27 августа, в Украине ожидается днем +22...+27 °С. Зато на севере свежее, +19...+22 °С.
Что касается осадков в среду, 27 августа, то они маловероятны, только на Черниговщине местами пройдет дождь.
По прогнозам Диденко, в Киеве в среду сухо и теплее, до +22 °С.
В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха вплоть до жары во второй половине недели. Украинцев ожидает много солнца.
Ранее мы информировали, жителям каких регионов Украины стоит носить зонтики во вторник, 26 августа.
Также мы сообщали, что приближение осени хорошо ощущается в Одессе — море стало холодным.
Читайте Новини.LIVE!