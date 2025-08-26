Погода в Україні 27 серпня від Діденко

Люди гуляють містом під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У середу, 27 серпня, в Україні буде доволі тепла літня погода. Вдень температура повітря прогріється до +27 °С.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Погода на 27 серпня від Діденко

За даними Діденко, Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи.

Вже завтра, 27 серпня, в Україні очікується вдень +22...+27 °С. Натомість на півночі свіжіше, +19...+22 °С.

Щодо опадів у середу, 27 серпня, то вони малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями пройде дощ.

За прогнозами Діденко, у Києві у середу сухо та тепліше, до +22 °С.

Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Українців очікує багато сонця.

