Погода в Україні 27 серпня від Діденко

Літо не покидає Україну — погода від Діденко на завтра
У середу, 27 серпня, в Україні буде доволі тепла літня погода. Вдень температура повітря прогріється до +27 °С.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода на 27 серпня від Діденко
За даними Діденко, Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи.
Вже завтра, 27 серпня, в Україні очікується вдень +22...+27 °С. Натомість на півночі свіжіше, +19...+22 °С.
Щодо опадів у середу, 27 серпня, то вони малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями пройде дощ.
За прогнозами Діденко, у Києві у середу сухо та тепліше, до +22 °С.
Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Українців очікує багато сонця.
