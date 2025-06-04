Прогноз погоды на 5 июня - какой будет погода завтра

Лето набирает обороты — где ждать жару завтра
В четверг, 5 июня, большая часть территории Украины попадет под влияние теплой воздушной массы, которая поступает из западных регионов. Несмотря на свежую ночь, днем синоптики обещают быстрое прогревание воздуха за счет малооблачной погоды и солнечного света.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды на 4 июня
Украина будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не предвидится. Лишь во второй половине дня на северо-западе возможны локальные кратковременные дожди с грозами.
В течение суток будет сохраняться небольшая облачность. Ветер будет преимущественно южного направления (на востоке — северного), со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах днем возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, а днем поднимется до +23...+28 °С. На юго-западе страны столбики термометров могут достичь +31 °С. В Карпатах будет прохладнее: ночью +9...+14 °С, днем — +18...+23 °С.
Напомним, что завтра, 5 июня, в Харькове и области прогнозируется по-летнему теплая и ясная погода. Температура воздуха местами поднимется до +27 °C.
Ранее сообщалось, что 5 июня в отдельных регионах ожидаются грозы и жаркая погода.
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