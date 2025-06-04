Прогноз погоды на 5 июня - какой будет погода завтра

Люди гуляют в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 5 июня, большая часть территории Украины попадет под влияние теплой воздушной массы, которая поступает из западных регионов. Несмотря на свежую ночь, днем синоптики обещают быстрое прогревание воздуха за счет малооблачной погоды и солнечного света.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 4 июня

Украина будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не предвидится. Лишь во второй половине дня на северо-западе возможны локальные кратковременные дожди с грозами.

В течение суток будет сохраняться небольшая облачность. Ветер будет преимущественно южного направления (на востоке — северного), со скоростью 5-10 м/с. В Карпатах днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, а днем поднимется до +23...+28 °С. На юго-западе страны столбики термометров могут достичь +31 °С. В Карпатах будет прохладнее: ночью +9...+14 °С, днем — +18...+23 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что завтра, 5 июня, в Харькове и области прогнозируется по-летнему теплая и ясная погода. Температура воздуха местами поднимется до +27 °C.

Ранее сообщалось, что 5 июня в отдельных регионах ожидаются грозы и жаркая погода.