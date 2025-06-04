Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Метео Літо набирає обертів — де чекати на спеку завтра

Літо набирає обертів — де чекати на спеку завтра

Ua en ru
Дата публікації: 4 червня 2025 19:29
Прогноз погоди на 5 червня - якою буде погода завтра
Люди гуляють у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 5 червня, більша частина території України потрапить під вплив теплої повітряної маси, яка надходить із західних регіонів. Попри свіжу ніч, вдень синоптики обіцяють швидке прогрівання повітря за рахунок малохмарної погоди та сонячного світла.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:
Літо набирає обертів — де чекати на спеку завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 4 червня

Україна залишатиметься в полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів не передбачається. Лише в другій половині дня на північному заході можливі локальні короткочасні дощі з грозами.

Упродовж доби зберігатиметься невелика хмарність. Вітер буде переважно південного напрямку (на сході — північного), зі швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °С, а вдень підніметься до +23...+28 °С. На південному заході країни стовпчики термометрів можуть сягнути +31 °С. У Карпатах буде прохолодніше: вночі +9...+14 °С, вдень — +18...+23 °С.

Літо набирає обертів — де чекати на спеку завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що завтра, 5 червня, у Харкові та області прогнозується по-літньому тепла та ясна погода. Температура повітря місцями підніметься до +27 °C.

Раніше повідомлялося, що 5 червня в окремих регіонах очікуються грози та спекотна погода.

погода літо прогноз погоди погода в Україні спека
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /