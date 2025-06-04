Прогноз погоди на 5 червня - якою буде погода завтра

Люди гуляють у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 5 червня, більша частина території України потрапить під вплив теплої повітряної маси, яка надходить із західних регіонів. Попри свіжу ніч, вдень синоптики обіцяють швидке прогрівання повітря за рахунок малохмарної погоди та сонячного світла.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 4 червня

Україна залишатиметься в полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів не передбачається. Лише в другій половині дня на північному заході можливі локальні короткочасні дощі з грозами.

Упродовж доби зберігатиметься невелика хмарність. Вітер буде переважно південного напрямку (на сході — північного), зі швидкістю 5-10 м/с. У Карпатах вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °С, а вдень підніметься до +23...+28 °С. На південному заході країни стовпчики термометрів можуть сягнути +31 °С. У Карпатах буде прохолодніше: вночі +9...+14 °С, вдень — +18...+23 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що завтра, 5 червня, у Харкові та області прогнозується по-літньому тепла та ясна погода. Температура повітря місцями підніметься до +27 °C.

Раніше повідомлялося, що 5 червня в окремих регіонах очікуються грози та спекотна погода.