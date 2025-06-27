Синоптики прогнозируют 27 июня в Украине сухую и теплую погоду, но местами могут быть дожди с грозами

Летняя жара и дожди — что сегодня ждать от погоды в Украине
Погода сегодня, в пятницу 27 июня, преимущественно обещает быть сухой и жаркой. Однако метеорологи прогнозируют, что в некоторых регионах могут пройти дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Наталка Диденко.
Какой будет погода 27 июня
По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. И хотя на большинстве территории Украины будет сухо, однако в западных, северных, а также в Винницкой и Одесской областях могут быть дожди с грозами.
Ветер преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. В целом средняя температура будет комфортной — +21...+26 °С, а на юге страны и в Закарпатском регионе будет жарко — до +25...+30 °С.
Какой будет погода в Киеве 27 июня
В столице днем возможны кратковременные дожди. Кое-где по области ожидаются грозы. Ветер будет менять направление со скоростью 5-10 м/с.
Днем в области и Киеве потеплеет до +24...+26 °С.
Когда в Украину придет жара
Согласно ее предварительному прогнозу, 3-4 июля в Украине ожидается настоящая летняя жара: в большинстве областей температура воздуха будет достигать +28...+34°C. Самая жаркая погода будет в южных областях.
Напомним, синоптики прогнозируют, что в Украине этим летом будет аномально жаркая погода, которая принесет необычные погодные явления.
А еще мы информировали, что сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков, однако по области возможны грозовые дожди, которые будут сопровождаться шквальным ветром.
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