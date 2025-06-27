Синоптики прогнозируют 27 июня в Украине сухую и теплую погоду, но местами могут быть дожди с грозами

Девушка на улице с веером в жару. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода сегодня, в пятницу 27 июня, преимущественно обещает быть сухой и жаркой. Однако метеорологи прогнозируют, что в некоторых регионах могут пройти дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода 27 июня

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. И хотя на большинстве территории Украины будет сухо, однако в западных, северных, а также в Винницкой и Одесской областях могут быть дожди с грозами.

Ветер преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. В целом средняя температура будет комфортной — +21...+26 °С, а на юге страны и в Закарпатском регионе будет жарко — до +25...+30 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Какой будет погода в Киеве 27 июня

В столице днем возможны кратковременные дожди. Кое-где по области ожидаются грозы. Ветер будет менять направление со скоростью 5-10 м/с.

Днем в области и Киеве потеплеет до +24...+26 °С.

Когда в Украину придет жара

Согласно ее предварительному прогнозу, 3-4 июля в Украине ожидается настоящая летняя жара: в большинстве областей температура воздуха будет достигать +28...+34°C. Самая жаркая погода будет в южных областях.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в Украине этим летом будет аномально жаркая погода, которая принесет необычные погодные явления.

А еще мы информировали, что сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков, однако по области возможны грозовые дожди, которые будут сопровождаться шквальным ветром.