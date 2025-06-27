Синоптики прогнозують 27 червня в Україні суху та теплу погоду, але подекуди можуть бути дощі з грозами

Літня спека та дощі — що сьогодні чекати від погоди в Україні
Погода сьогодні, у п'ятницю 27 червня, переважно обіцяє бути сухою та спекотною. Проте метеорологи прогнозують, що в деяких регіонах можуть пройти дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Якою буде погода 27 червня
За прогнозами синоптиків, сьогодні очікується мінлива хмарність. І хоча на більшості території України буде сухо, проте у західних, північних, а також у Вінницькій та Одеській областях можуть бути дощі з грозами.
Вітер переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. В цілому середня температура буде комфортною — +21...+26 °С, а на півдні країни та в Закарпатському регіоні буде спекотно — до +25...+30 °С.
Якою буде погода у Києві 27 червня
В столиці вдень можливі короткочасні дощі. Подекуди по області очікуються грози. Вітер змінюватиме напрямок зі швидкістю 5–10 м/с.
Вдень в області та Києві потеплішає до +24...+26 °С.
Коли в Україну прийде спека
Згідно з її попереднім прогнозом, 3–4 липня в Україні очікується справжня літня спека: в більшості областей температура повітря сягатиме +28...+34°C. Найспекотніша погода буде у південних областях.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в Україні цього літа буде аномально спекотна погода, яка принесе незвичайні погодні явища.
А ще ми інформували, що сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів, однак по області можливі грозові дощі, які супроводжуватимуться шквальним вітром.
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