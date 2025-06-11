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Всего +8 °С и с грозами — какая погода будет в Украине сегодня

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Дата публикации 11 июня 2025 06:25
Погода сегодня 11 июня в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на среду, 11 июня, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. Кое-где возможны кратковременные дожди и грозы.

Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 11 июня

Погода в Украине 11 июня 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в северо-западных, а днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер со скоростью 7–12 м/с на западе будет дуть с северо-запада, а на остальной территории — с юга. Днем в Карпатах его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +8...+13 °С, в южной части — до +13...+18 °С. Днем в западных областях будет +17...+22 °С, на севере и в большинстве центральных областей — +20...+25 °С, а на остальной территории — +24...+29 °С.

Температуры в Украине 11 июня 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Вечером кратковременный дождь. Остальные сутки без осадков. Ветер со скоростью 7–12 м/с будет дуть с юга. Ночью температура на Киевщине будет держаться в пределах +8...+13 °С, а в Киеве — +10...+12 °С. Днем в столице потеплеет до +21...+23 °С, а за пределами Киева — до +20...+25 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в среду, 11 июня, в большинстве областей Украины предполагается +21...+25 °С. Свежее всего, +18...+23 °С, будет в западных областях.

В западных, северных, кроме Сумщины, в Винницкой, Черкасской и Одесской областях пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

В Киеве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня или вечером местами возможны сильные ливни. Температура воздуха будет около +20 °С.

Напомним, в Одессе 11 июня будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 11 июня в некоторых областях Украины похолодает. Местами возможны грозовые дожди, шквалы и град.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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