Погода сьогодні 11 червня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 11 червня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі та грози.

Про це у вівторок, 10 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в північно-західних, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Вітер зі швидкістю 7–12 м/с на заході дутиме з північного заходу, а на решті території — з півдня. Удень у Карпатах його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +8...+13 °С, у південній частині — до +13...+18 °С. Удень у західних областях буде +17...+22 °С, на півночі та в більшості центральних областей — +20...+25 °С, а на решті території — +24...+29 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Увечері короткочасний дощ. Решту доби без опадів. Вітер зі швидкістю 7–12 м/с дутиме з півдня. Уночі температура на Київщині триматиметься в межах +8...+13 °С, а в Києві — +10...+12 °С. Удень у столиці потеплішає до +21...+23 °С, а за межами Києва — до +20...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у середу, 11 червня, у більшості областей України передбачається +21...+25 °С. Найсвіжіше, +18...+23 °С, буде в західних областях.

У західних, північних, крім Сумщини, на Вінниччині, Черкащині та Одещині пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град. На решті території України опади малоймовірні.

У Києві очікуються короткочасні дощі та грози. У другій половині дня чи надвечір місцями можливі сильні зливи. Температура повітря буде близько +20 °С.

Нагадаємо, в Одесі 11 червня буде мінлива хмарність. Можливий невеликий дощ.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 11 червня в деяких областях України похолодає. Місцями можливі грозові дощі, шквали та град.