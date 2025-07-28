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Главная Метео Июль заканчивается бурей — Укргидрометеоцентр предупредил о дожде

Июль заканчивается бурей — Укргидрометеоцентр предупредил о дожде

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 19:43
Прогноз погоды на 29 июля - какой будет погода завтра
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 29 июля, в Украине ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. На большей части территории, за исключением большинства районов Левобережья, пройдут дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 29 июля

Особенно сильные осадки прогнозируют в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях — здесь возможны значительные ливни.

Синоптики предупреждают о порывистом ветре: в западных регионах — северо-западный, в других областях — преимущественно юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. Днем в центральных, Одесской и Николаевской областях местами возможны град и шквалы силой до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет существенно отличаться в зависимости от региона. В западных, а также в Житомирской и Винницкой областях ночью столбики термометров будут колебаться в промежутке +14...+19 °С, днем — +20...+25 °С.

На остальной территории ночью будет теплее — +18...+23 °С, а днем температура будет достигать +27...+32 °С. В южных и юго-восточных регионах сохранится сильная жара — до +35...+38 °С.

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Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что во вторник, 29 июля, жара в Одессе не спадет, однако жителей города ожидают кратковременные дожди с грозой. По региону также пройдут осадки, а местами прогнозируют шквальные порывы ветра.

А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

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Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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