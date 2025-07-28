Прогноз погоди на 29 липня - якою буде погода завтра

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 29 липня, в Україні очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. На більшій частині території, за винятком більшості районів Лівобережжя, пройдуть дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 29 липня

Особливо сильні опади прогнозують у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях — тут можливі значні зливи.

Синоптики попереджають про поривчастий вітер: у західних регіонах — північно-західний, в інших областях — переважно південно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с. Удень у центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями можливі град та шквали силою до 15–20 м/с.

Температура повітря суттєво відрізнятиметься, залежно від регіону. У західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях, уночі стовпчики термометрів коливатимуться у проміжку +14...+19 °С, удень — +20...+25 °С.

На решті території вночі буде тепліше — +18…+23 °С, а вдень температура сягатиме +27…+32 °С. У південних і південно-східних регіонах збережеться сильна спека — до +35…+38 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що у вівторок, 29 липня, спека в Одесі не спаде, однак мешканців міста очікують короткочасні дощі з грозою. Регіоном також пройдуть опади, а місцями прогнозують шквальні пориви вітру.

А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.