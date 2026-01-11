Магнитные бури сегодня 11 января — о чем предупреждают метеозависимых

Женщина страдает от головной боли. Иллюстративное фото: freepik.com

Магнитные бури сегодня в воскресенье, 11 января, будут иметь влияние на здоровье метеозависимых. Астросиноптики предупреждают о магнитной буре с К-индексом 5.7, что свидетельствует о высоком уровне опасности.

Об этом сообщает Meteoagent.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 11 января

Согласно сообщению, в воскресенье, 11 января, Землю накроет сильная магнитная буря с К-индексом 5.7 — красный уровень опасности. Известно, что геомагнитную активность измеряют по шкале от 0 до 9 и обозначают планетарным К-индексом. Если магнитная буря оценивается в 5 баллов и выше, то она способна влиять на самочувствие человека.

Прогноз магнитных бурь 5-13 января. Фото: скриншот



Как уменьшить влияние магнитной бури на здоровье

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, в результате чего метеозависимые люди, среди которых люди почтенного возраста, люди с хроническими болезнями или беременные женщины могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

Чтобы облегчить свое состояние и улучшить самочувствие рекомендуем придерживаться ряда советов:

высыпаться, есть здоровую и полезную пищу;

не употреблять алкоголь и снизить количество кофе;

пить травяные чаи и много воды;

гулять на свежем воздухе, в частности, при возможности выбраться за город;

делать физические нагрузки;

избегать конфликтов и стрессовых ситуаций;

больше отдыхать;

держать рядом необходимые лекарства, если таковые выписал врач.

У женщины головная боль. Фото: freepik.com

Напомним, что украинцы могут пройти бесплатный скрининг здоровья. Государственная программа под названием "Скрининг здоровья 40+" призвана на ранних этапах выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы с ментальным здоровьем.

Также мы сообщали, что вскоре украинцы смогут следить за своим состоянием здоровья с помощью чата GPT. Появление этой функции связано с тем, что запросы к ИИ относительно здоровья занимают первое место.