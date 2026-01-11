Магнитные бури сегодня 11 января — о чем предупреждают метеозависимых

Красный уровень опасности — Землю накрыла сильная магнитная буря
Магнитные бури сегодня в воскресенье, 11 января, будут иметь влияние на здоровье метеозависимых. Астросиноптики предупреждают о магнитной буре с К-индексом 5.7, что свидетельствует о высоком уровне опасности.
Об этом сообщает Meteoagent.
Магнитные бури 11 января
Согласно сообщению, в воскресенье, 11 января, Землю накроет сильная магнитная буря с К-индексом 5.7 — красный уровень опасности. Известно, что геомагнитную активность измеряют по шкале от 0 до 9 и обозначают планетарным К-индексом. Если магнитная буря оценивается в 5 баллов и выше, то она способна влиять на самочувствие человека.
Как уменьшить влияние магнитной бури на здоровье
Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, в результате чего метеозависимые люди, среди которых люди почтенного возраста, люди с хроническими болезнями или беременные женщины могут испытывать головную боль, усталость и стресс.
Чтобы облегчить свое состояние и улучшить самочувствие рекомендуем придерживаться ряда советов:
- высыпаться, есть здоровую и полезную пищу;
- не употреблять алкоголь и снизить количество кофе;
- пить травяные чаи и много воды;
- гулять на свежем воздухе, в частности, при возможности выбраться за город;
- делать физические нагрузки;
- избегать конфликтов и стрессовых ситуаций;
- больше отдыхать;
- держать рядом необходимые лекарства, если таковые выписал врач.
Напомним, что украинцы могут пройти бесплатный скрининг здоровья. Государственная программа под названием "Скрининг здоровья 40+" призвана на ранних этапах выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы с ментальным здоровьем.
Также мы сообщали, что вскоре украинцы смогут следить за своим состоянием здоровья с помощью чата GPT. Появление этой функции связано с тем, что запросы к ИИ относительно здоровья занимают первое место.
Читайте Новини.LIVE!