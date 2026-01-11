Магнітні бурі сьогодні 11 січня — про що попереджають метеозалежних

Червоний рівень небезпеки — планету накрила сильна магнітна буря
Магнітні бурі сьогодні в неділю, 11 січня, матимуть вплив на здоров'я метеозалежних. Астросиноптики попереджають про магнітну бурю з К-індексом 5.7, що свідчить про високий рівень небезпеки.
Про це повідомляє Meteoagent.
Магнітні бурі 11 січня
Згідно з повідомленням, у неділю, 11 січня, Землю накриє сильна магнітна буря з К-індексом 5.7 — червоний рівень небезпеки. Відомо, що геомагнітну активність вимірюють за шкалою від 0 до 9 та позначають планетарним К-індексом. Якщо магнітна буря оцінюється в 5 балів і вище, то вона здатна впливати на самопочуття людини.
Як зменшити вплив магнітної бурі на здоров'я
Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, внаслідок чого метеозалежні люди, серед яких люди поважного віку, люди з хронічними хворобами чи вагітні жінки можуть відчувати головний біль, втому та стрес.
Щоб полегшити свій стан та покращити самопочуття рекомендуємо дотримуватися низки порад:
- висипатися, їсти здорову й корисну їжу;
- не вживати алкоголь та знизити кількість кави;
- пити трав’яні чаї й багато води;
- гуляти на свіжому повітрі, зокрема, за змоги вибратися за місто;
- робити фізичні навантаження;
- уникати конфліктів та стресових ситуацій;
- більше відпочивати;
- тримати поруч необхідні ліки, якщо такі виписав лікар.
Нагадаємо, що українці можуть пройти безкоштовний скринінг здоров'я. Державна програма під назвою "Скринінг здоров'я 40+" покликана на ранніх етапах виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та проблеми з ментальним здоровʼям.
Також ми повідомляли, що незабаром українці зможуть слідкувати за своїм станом здоров'я за допомогою чату GPT. Поява цієї функції пов'язана з тим, що запити до ШІ щодо здоров'я посідають перше місце.
