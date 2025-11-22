Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Кому повезет провести выходной в тепле — погода на завтра

Кому повезет провести выходной в тепле — погода на завтра

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 22:55
обновлено: 23:17
Погода в Украине 23 ноября — в каких регионах будет тепло
Теплая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 23 ноября на юге продолжится теплая осень. В то же время на западе будет холоднее и ожидается снег и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода на 23 ноября от Укргидрометцентра

Завтра в западных областях будет умеренный, а местами значительный мокрый снег. Такие же осадки ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье. Также будет налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедица. В то же время температуру воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 °C.

Погода в Україні 23 листопада
Погода в Украине 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории, кроме востока и юго-востока, умеренные дожди, в Житомирской и Винницкой областях с мокрым снегом Ночью и утром в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман. Температура воздуха ночью +4...+9 °C, а днем поднимется до +11...+16 °C. В северных регионах столбики термометров ночью будут показывать 0...+5 °C, а днем +3...+8 °C. Также будет северо-восточный ветер с переходом на южный, 5-10 м/с.

Прогноз на 23 ноября от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что воскресенье самым сложным ожидается в западных областях Украины. Там будет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

"На севере — местами небольшой дождь, вечером на Житомирщине и Киевщине возможно с мокрым снегом. На востоке — без осадков. На юге — дождь вероятен только в Одесской области. В центральной части дожди пройдут в Винницкой области (возможно местами с мокрым снегом) и Черкасской области. На Полтавщине, Днепропетровщине и в Кропивницком с районами — без существенных осадков", — говорится в сообщении.

Погода на 23 листопада
Карта температур на 23 ноября. Фото: Метеопост

Температура воздуха 23-го ноября предполагается самой низкой в западных областях Украины. Днем там ожидается +1...+5 °C. В северных областях будет +4 +8 °C. На остальной территории Украины будет царить весенняя погода, +10...+15 °C, а на юге до +17 °C.

Напомним, 22 ноября Львов засыпало снегом. Город и область расчищали тысячи коммунальщиков, а в ряде населенных пунктов нет света.

Также мы писали, что завтра Одессу накроет осенняя морось. Синоптики назвали, какой будет температура воздуха.

погода снег синоптик прогноз погоды осадки
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации