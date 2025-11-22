Погода в Украине 23 ноября — в каких регионах будет тепло

Теплая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 23 ноября на юге продолжится теплая осень. В то же время на западе будет холоднее и ожидается снег и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Погода на 23 ноября от Укргидрометцентра

Завтра в западных областях будет умеренный, а местами значительный мокрый снег. Такие же осадки ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье. Также будет налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедица. В то же время температуру воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 °C.

Погода в Украине 23 ноября. Фото: Укргидрометцентр

На остальной территории, кроме востока и юго-востока, умеренные дожди, в Житомирской и Винницкой областях с мокрым снегом Ночью и утром в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман. Температура воздуха ночью +4...+9 °C, а днем поднимется до +11...+16 °C. В северных регионах столбики термометров ночью будут показывать 0...+5 °C, а днем +3...+8 °C. Также будет северо-восточный ветер с переходом на южный, 5-10 м/с.

Прогноз на 23 ноября от Наталки Диденко

Наталка Диденко рассказала, что воскресенье самым сложным ожидается в западных областях Украины. Там будет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

"На севере — местами небольшой дождь, вечером на Житомирщине и Киевщине возможно с мокрым снегом. На востоке — без осадков. На юге — дождь вероятен только в Одесской области. В центральной части дожди пройдут в Винницкой области (возможно местами с мокрым снегом) и Черкасской области. На Полтавщине, Днепропетровщине и в Кропивницком с районами — без существенных осадков", — говорится в сообщении.

Карта температур на 23 ноября. Фото: Метеопост

Температура воздуха 23-го ноября предполагается самой низкой в западных областях Украины. Днем там ожидается +1...+5 °C. В северных областях будет +4 +8 °C. На остальной территории Украины будет царить весенняя погода, +10...+15 °C, а на юге до +17 °C.

Напомним, 22 ноября Львов засыпало снегом. Город и область расчищали тысячи коммунальщиков, а в ряде населенных пунктов нет света.

Также мы писали, что завтра Одессу накроет осенняя морось. Синоптики назвали, какой будет температура воздуха.