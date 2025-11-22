Видео
Главная Метео Будет снег — Диденко назвала регионы, которые в опасности завтра

Будет снег — Диденко назвала регионы, которые в опасности завтра

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 16:46
обновлено: 17:27
Погода на 23 ноября — где будут снегопады
Сильный снег. Фото: Новини.LIVE

В Украине 23 ноября циклон и атмосферные фронты обусловят сложную погоду в западных областях. Там ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 23 ноября

Диденко рассказала, что в отличие от западных областей, на севере будет преобладать только дождь, а в центральных регионах будут лишь небольшие локальные осадки. В то же время на юге и востоке будет сухо.

Погода в Україні 23 листопада
Циклон в Украине 23 ноября. Фото: Наталка Диденко

Температура воздуха в воскресенье будет довольно контрастной. В западных областях днем будет лишь +1...+4 °C, местами даже возможны небольшие "минусы". На севере в течение дня ожидается +3...+6 °C. Зато в центральных регионах и в Винницкой области столбики термометров будут показывать +2...+5 °C. На остальной территории центральной части будет очень тепло — +11...+16 °C.

Яка погода буде 23 листопада
Карта температур в Украине на 23 ноября. Фото: Метеопост

Также синоптики прогнозирует +13...+17 °C на востоке Украины, а на юге будет настоящее тепло и столбики термометров поднимутся до +15...+20 °C.

Напомним, 22 ноября Львов и область засыпало снегом. Более 150 населенных пунктов остались без света.

А 10 ноября первый снег выпал в Харькове. В городе снежило несколько часов подряд.

погода снег Наталка Диденко прогноз погоды осадки снегопад
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
