Погода на 23 листопада — де будуть снігопади

Сильний сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україні 23 листопада циклон та атмосферні фронти зумовлять складну погоду у західних областях. Там очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 23 листопада

Діденко розповіла, що на відміну від західних областей на півночі переважатиме лише дощ, а у центральних регіонах будуть лише невеликі локальні опади. Водночас на півдні та сході буде сухо.

Циклон в Україні 23 листопада. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря у неділю буде доволі контрастною. У західних областях вдень буде лише +1...+4 °C, місцями навіть можливі невеликі "мінуси". На півночі упродовж дня очікується +3...+6 °C. Натомість у центральних регіонах та на Вінниччині стовпчики термометрів показуватимуть +2...+5 °C. На решті території центральної частини буде дуже тепло — +11...+16 °C.

Карта температур в Україні на 23 листопада. Фото: Метеопост

Також синоптики прогнозує +13...+17 °C на сході України, а на півдні буде справжнє тепло і стовпчики термометрів піднімуться до +15...+20 °C.

Нагадаємо, 22 листопада Львів та область засипало снігом. Понад 150 населених пунктів залишилися без світла.

А 10 листопада перший сніг випав у Харкові. В місті сніжило кілька годин поспіль.